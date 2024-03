Polizei fahndet nach fahrerflüchtigem Unfalllenker

Mit zwei Freunden im Wagen fuhr eine Autolenkerin (26) am vergangenen Freitag ohne Böses zu ahnen auf der Ossiacher Straße in Feldkirch in den Kreisverkehr ein. Wie zur selben Zeit auch ein Geländewagen – es kam zum heftigen Zusammenstoß. Wodurch das Fahrzeug der Frau schwer beschädigt wurde, sie selbst und ihr Beifahrer leichte Verletzungen erlitten.