Herrmann startet in Dolomiten mit ÖSV-Ass Verbnjak

Damit ist der 36-Jährige gut in Form für den bevorstehenden Sellaronda Skimarathon in den Dolomiten. Am Freitagabend startet er gemeinsam mit dem Kärntner ÖSV-Athleten und Freund von Sarah Dreier Paul Verbnjak. Die beiden haben denselben Sponsor und sind dadurch zusammengekommen. Die Strecke in Italien kennt Herrmann gut, die vergangenen beiden Jahre landete er jeweils auf dem dritten Platz. „Für meine Form war es sicher gut, dass ich schon bei Pierra Menta dabei war“, will Jakob in den Dolomiten mit Verbnjak alles raushauen.