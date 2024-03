Trausdorf feiert ein Open Air „wie der Papst“

So viele werden am 2. und 3. August vermutlich nicht dorthin kommen, aber: Göttlich wird’s allemal und gefeiert darf auch werden, wenn u.a. Turbobier mit Frontsänger Marco Pogo sowie Pizzera & Jaus die Bühne am ehemaligen Flugfeld rocken werden. „Feiern wie der Papst heißt unser Motto“, sagt Florian Andronik, der die Premiere des Airfield Sounds Festival in seiner Heimatgemeinde veranstaltet.