Messerattacke Burgenland: 41-Jähriger geständig

In einer ersten Einvernahme hat der tatverdächtige 41-Jährige gestanden, die Tat an seiner Ex-Frau begangen zu haben. Er bestritt jedoch, einen Tötungsvorsatz gehabt zu haben, berichtete eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Eisenstadt am Montag. Auch die schwer verletzte 33-Jährige habe bereits befragt werden können. Sie habe von zahlreichen Streitigkeiten mit dem Mann berichtet.