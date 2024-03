Ärger über „doppelte“ Rechnung für Anrainer

„Nie in Auftrag gegeben“

In diesem stand zu lesen, dass die Kosten für Einfahrten, die breiter als drei Meter sind, sowie für jede zusätzliche Einfahrt selbst zu tragen seien. Das sorgt nun für Ärger. Denn die Anrainer hatten geglaubt, ihren Beitrag schon geleistet zu haben. Dass breitere und zusätzliche Einfahrten selbst zu bezahlen sind, sei nie kommuniziert worden, meint ein Betroffener. Noch dazu seien die Anrainer gar nicht gefragt worden, wie breit die Einfahrten werden sollen oder ob sie eine zweite brauchen. Die Baufirma habe diese schlichtweg nach Belieben errichtet, so der Familienvater. „Das hat niemand in Auftrag gegeben.“ Jetzt solle man für etwas bezahlen, das man nicht bestellt habe. Deswegen wurden Rechtsanwälte und Volksanwaltschaft eingeschaltet.