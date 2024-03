Lieferzonen werden nun zu Strom-Ladezonen

Davor Sertic, Spartenobmann in der WKW: „So können wir bereits bestehende Flächen effizienter nutzen ohne eine große Zahl an Parkplätzen zu vernichten.“ Daher soll das Projekt jetzt im großen Stil umgesetzt werden. Ladezonen-Pionier Savas Yildirim von Stolex: „Wir haben kein Firmengelände, auf dem wir eigene Ladesäulen errichten könnten. So sparen wir Zeit und Geld. Ich kann jedem Unternehmer empfehlen, ebenfalls um eine Ladesäule in seiner Ladezone anzusuchen.“ Jetzt werden weitere Unternehmen gesucht.