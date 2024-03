Staatsanwalt greift jetzt nach Trumps Immobilien

Auch in New York City, wo Trump weitere Immobilien wie den Trump Tower besitzt, wurde ein ähnlicher Schritt unternommen. Die Generalstaatsanwaltschaft hat jedoch bisher keine Maßnahmen zur Beschlagnahmung der Besitztümer des Ex-Präsidenten in Chicago oder Florida eingeleitet. Zu seinen Immobilien im Süden gehört unter anderem Mar-a-Lago in Palm Beach.