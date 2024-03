Vater von Neymar zahlt nicht! Alves bleibt in Haft

Der in Spanien wegen sexueller Aggression verurteilte brasilianische Fußball-Profi Dani Alves hat es auch am Freitag nicht geschafft, die festgesetzte Kaution in Höhe von einer Million Euro zu hinterlegen. Erst wenn die Summe auf ein Justizkonto eingezahlt ist, kann der 40-Jährige das Gefängnis Brians 2 bei Barcelona vorläufig verlassen, hatte das Gericht am Mittwoch entschieden.