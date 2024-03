Heiße Debatten über den Windradbau am Predigtstuhl

Abstandsregeln standen im Fokus

Alleine auf Waidhofner Grund haben noch fünf Räder Platz – vorausgesetzt Groß Siegharts verzichtet auf die Einhaltung der 2000-Meter-Abstandsregel und lässt sie auf 1300 Meter herankommen. Die Oppositionsparteien SPÖ und FPÖ brachten in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch also einen Dringlichkeitsantrag ein: „Unsere Leute sind gegen Windkraft am Predigtstuhl. Das heißt, wir müssen jetzt besonders darauf achten, dass man die Auswirkungen der Anlagen auch künftig so gering wie möglich hält“, fordert SPÖ-Chef Christian Kopecek, die vollen 2000 Meter Distanz, wodurch man dort freilich nur mehr drei Windräder aufstellen könnte.