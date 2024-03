Schlagabtausch um das Wachküssen der Innenstadt

Fluch der Leiner-Schließung

Dass in den vergangenen zehn Jahren rund 28 Prozent der Verkaufsflächen in der Innenstadt verloren gegangen seien, liege zum „überwiegenden Teil“ an der Schließung des Leiner-Hauses am Rathausplatz. Die Schlussfolgerung: „Die Entwicklung der Verkaufsflächen in der City ist seither annähernd stabil.“ 1,7 Prozent würde man jährlich verlieren: „Das ist deutlich unter dem in Städten beobachteten Mittelwert von 3,1 Prozent.“