Blutserie in Favoriten: Suche nach Messerstecher

Die Serie an Bluttaten in Favoriten flacht nicht ab: Alleine am Donnerstagabend ist es im Bereich Reumannplatz zu zwei weiteren Vorfällen gekommen, bei dem zwei Männer verletzt wurden. Ein 28-Jähriger erlitt nach einer Messerattacke schwere Schnitt- und Stichverletzungen. Der Täter konnte jedoch flüchten – jetzt such die Polizei nach ihm!