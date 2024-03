Was braucht es, um Favoriten sicherer zu machen?

Wien-Favoriten sorgte in den letzten Jahren häufig für Schlagzeilen. Aber auch in den Schulen des Bezirks soll die Situation ähnlich sein. Susanne Wiesinger sieht dringenden Handlungsbedarf: Mehr Personal, klare Regeln und Konsequenzen für Jugendbanden. Doch was genau muss geschehen, um die Sicherheit wiederherzustellen und den Kindern und Jugendlichen eine Perspektive zu bieten?