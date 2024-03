Mit offenen Augen geschlafen: Buslenker verurteilt

„Es tut mir furchtbar leid“, beteuert der 27-Jährige, der seit fünf Jahren als Buschauffeur arbeitet, beim Prozess am Landesgericht Klagenfurt. Derzeit allerdings nur noch im städtischen Verkehr von Prag – in einen Fernreisebus steigt er nicht mehr ein, nach dem, was passiert ist. Und was genau ist damals auf der B317 im Bereich von Micheldorf in Kärnten geschehen?