Das Saisonfinale wird zu einem brutalen Fünfkampf

„Eigentlich hätte ich den Top-3-Platz und das Weltcup-Ticket sehr gerne schon in Isola 2000 fixiert“, verriet Elias Leitner der „Krone“ am Rand des Heim-Weltcups in der Silvretta Montafon, bei dem er diesmal noch als Zuschauer mit von der Partie war. Da er in der französischen Wintersportstation aber zweimal nicht über Rang 14 hinauskam, konnte der Australier James Johnstone in der Gesamtwertung am 20-Jährigen vorbeiziehen und ihn vor dem Finale in Lenk (Sz) auf Rang drei verdrängen.