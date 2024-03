Zwei Siege bleiben der Anspruch der Dragonz

Nach dem Aus der Tiroler Raiders im Zweitliga-Viertelfinale gibt es keinen weiteren Verein mit Aufstiegs-Ambitionen. Somit entfällt das Duell zwischen dem Zweitliga-Meister und Superliga-Letzten um Auf- bzw. Abstieg. Und so kann dem Tabellen-Letzten Fürstenfeld (derzeit ein Punkt), den elftplatzierten Eisenstädtern (4) und den Zehnten Timberwolves (6) nichts passieren. Oder doch? Natürlich könnte es Absteiger aus wirtschaftlichen Gründen geben, bis Ende März müssen die Unterlagen eingereicht werden. Die Timberwolves hatten bereits einen Punkteabzug wegen Lizenzverfehlungen. Unabhängig davon, ist es der Anspruch von Jambor und seinem Team - um den zehnten Platz zu erreichen - am Freitag gegen Fürstenfeld und am Sonntag in Wien bei den Timberwolves zu gewinnen.