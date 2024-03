ÖVP legt sich für die Wahlen auf Kandidaten fest

Auf den beiden Bezirkslisten folgen hinter Wallner – auch das hat Tradition bei der Vorarlberger ÖVP – die momentanen Landesräte, die in den jeweiligen Bezirken ihren Wohnsitz haben. In Bregenz ist das Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher, in Dornbirn Wirtschaftslandesrat Marco Tittler. Beide sind nach der Landtagswahl 2019 erstmals in Regierungsverantwortung gekommen. Ebenfalls Tradition ist in Vorarlberg, dass Landesräte ihre Abgeordnetenmandate zurücklegen, sobald sie in die Regierung bestellt werden.