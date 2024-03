Im „Bullen-Kosmos“ taucht jetzt Alex Albon auf

Der Sexnachrichten-Chat des Red-Bull-Teamchefs mit einer Mitarbeiterin, die inzwischen erneut bei der Ethikkommission der FIA vorstellig geworden ist, hat das sportliche Geschehen völlig in den Hintergrund geschoben. Auch vor dem morgen in Melbourne mit dem freien Training beginnenden Grand Prix von Australien rauschen aus der Energy-Dose gezogene Gerüchte durch den Blätterwald. So meinte der in seiner aktiven Zeit nur selten in Erscheinung getretene Johnny Herbert in der englischen Boulevard-„Sun“, dass „der Wechsel von Max Verstappen zu Mercedes sehr nahe ist“. Woher Herbert, der im Vorjahr von „Sky F1“ als Experte eiskalt abserviert wurde, seine Info hat, blieb jedenfalls unbeantwortet ...