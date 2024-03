Bosch hält trotz Protesten an Kündigungen fest

Mehr als 7000 Arbeitsplätze betroffen

Allein in der Autozuliefersparte „Mobility Solutions“ sollen in Deutschland fast 3000 Arbeitsplätze „sozialverträglich abgebaut“ werden, mit anderen Bereichen sind mehr als 7000 Stellen betroffen. Betriebsbedingte Kündigungen sind bis 2027 nach einer Vereinbarung mit dem Betriebsrat ausgeschlossen. Laut der Gewerkschaft wurden bereits in den vergangenen vier Jahren 4000 Stellen im Kerngeschäftsfeld gestrichen, in dem weltweit mehr als 230.000 Menschen arbeiten.