Traumstände auf Bali ersticken im Plastikmüll

Bali kassiert seit Feber 2024 Touristensteuer

Das Geld will die Regierung nach eigenen Angaben in den Schutz der großartigen Natur und Kultur der „Insel der Götter“ sowie in nachhaltigen Tourismus und Serviceleistungen investieren. Bali ist die einzige hinduistisch geprägte Insel im muslimischen Indonesien und berühmt für seine einmaligen Traditionen und Rituale. Rund 70 Prozent der Gelder sollen aber – zumindest anfangs – in die Bewältigung des Abfallproblems fließen.