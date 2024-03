Minnesota verkürzt Rückstand auf Play-off-Plätze

Enge Ausgangslage um Aufstieg

Da die Vegas Golden Knights gegen Tampa Bay Lightning mit 3:5 verloren, fehlen den auf Platz neun der Western Conference liegenden Wild nur noch drei Punkte auf das Team aus Las Vegas, das aktuell den achten und letzten Aufstiegsplatz inne hat. Minnesota ist am Mittwoch zu Gast bei den Los Angeles Kings, die fünf Punkte Vorsprung auf Rossi und Co. haben. Danach stehen für Minnesota sechs Heimspiele an.