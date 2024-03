Twenty4tim und Bohlen machen gemeinsamen Song

Der DSDS-Chefjuror machte in der Vergangenheit des Öfteren mit homophoben und frauenfeindlichen Aussagen auf sich aufmerksam. In einer vergangenen DSDS-Staffel sorgte das unter anderem für eine heftige Auseinandersetzung zwischen Bohlen und seiner damaligen Jurykollegin Katja Krasavice. In der Kommentarspalte des Instagram-Beitrages häufen sich deshalb auch vermehrt kritische Kommentare.