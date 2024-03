Norwegerin Kvandal gewinnt das erste Skifliegen

Für einige Diskussionen hatte davor gesorgt, dass im Gegensatz zu den Männern der am Samstag ebenso ausgefallene Bewerb am Sonntag nicht nachgetragen wurde, was technisch durchaus möglich gewesen wäre und kurzfristig von der FIS auch so kommuniziert worden war. So fielen die Frauen um einen zweiten Bewerb um.