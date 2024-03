Olympia-Vorbereitung von Boulder-Ass in Gefahr!

Die rot-weiß-rote Boulder-Elite in Klagenfurt – und Kärntens Europameister Nicolai Uznik sah nur zu. Nachdem er sich in der Quali am Samstag am Ringfinger verletzt hatte, ließ er den Finaltag im Boulderama aus, gab seinen Titel kampflos an Jan-Luca Posch (T) ab.