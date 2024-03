Flucht mit Pkw ohne Licht über rote Kreuzung

Die Polizei erhielt kurz vor 0.30 Uhr den Hinweis, dass auf dem Messe-Parkplatz „gedriftet“ werde. Als sich eine Polizeipatrouille dem Parkplatz näherte, trat der Mann aufs Gaspedal. Das Auto stellte er im Stadtteil Oberdorf ab, wo er auch von der Polizei – mit dem Fahrzeugschlüssel in der Hosentasche – angetroffen wurde. Der Mann wird wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit an die Staatsanwaltschaft und wegen der Verkehrsübertretungen an die Bezirkshauptmannschaft angezeigt.