Hartberg holt auch 2. Semifinale gegen Waldviertel

Die Steirer siegten am Samstag in Zwettl im zweiten „Best Of Five“-Semifinal-Match bei Union Waldviertel 3:0 (21,17,13), nachdem sie am Donnerstag daheim ebenfalls 3:0 gewonnen hatten. Die Hartberger können nun am Mittwoch (19.30 Uhr) mit Heimrecht den Sack zumachen. Der zweite Finalist wird jedenfalls entweder Meister Hypo Tirol oder Aich/Dob sein, hier steht es 1:1.