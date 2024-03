Biathlon: Gandler bei Vittozzi-Sieg erneut Sechste

Die Entscheidung im Biathlon-Weltcup der Frauen fällt im letzten Saisonrennen! Lisa Vittozzi hat nun die besten Karten, die in Hochform agierende Italienerin schlüpfte durch ihren Sieg in der Verfolgung in Canmore (Kanada) ins Gelbe Trikot der Führenden, das zuvor die Norwegerin Ingrid Landmark Tandrevold (19.) getragen hatte. Anna Gandler behauptete sich in der Weltspitze, die 23-jährige Tirolerin verteidigte ihren sechsten Platz aus dem Sprint erfolgreich.