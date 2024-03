Mit Wall soll Angst vor Hochwasser verschwinden

Angst soll bald Geschichte sein

Diese Angst soll aber bald Geschichte sein, denn am Freitag erfolgte der offizielle Spatenstich für das Hochwasserschutzprojekt an der Drauschleife. Läuft alles nach Plan, dann soll der erste Bauabschnitt im Herbst 2025 abgeschlossen sein. Der 1,5 Meter hohe Erdwall mit ergänzenden Schutzwänden soll dann insgesamt 33 Häuser und wichtige Infrastruktur schützen. „Schutzverbauungen wie diese sind auf viele Generationen und Jahre ausgelegt, und damit eine wichtige Investition in unser aller Zukunft“, meint Landesrat Daniel Fellner, der das 4,6 Millionen Euro-Projekt seitens des Landes fördert.