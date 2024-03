Scholz: Ab sofort mehr Waffen für die Ukraine

„Tun alles, was nötig ist“

„Wir tun alles, was nötig ist und so lange wie es nötig ist“, fügte Macron mit Blick auf die Unterstützung der Ukraine hinzu. Das Spitzentreffen habe vor allem dazu gedient, mehrere auf der Pariser Ukraine-Konferenz Ende Februar angesprochene Initiativen voranzutreiben.