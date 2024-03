Statistik bereitet BW Linz für Abstiegskampf Sorge

Lustenau 2, BW Linz 0! Das zeigte die Anzeigetafel im Ländle nach dem letzten Grunddurchgangsspiel an, die BW-Linz-Coach Gerald Scheiblehner auf instagram postete und kommentierte: „Wir schlagen zurück!“ Und zwar am Samstag (17), wenn mit dem „Re-Match“ in Linz sowie mit Altach – Austria und WSG Tirol – WAC jene Qualirunde beginnt, die über Sein oder Nichtsein in der 1. Bundesliga entscheidet. Für die Blau-Weißen blieben von neun Zählern Vorsprung noch vier. „Das ’noch’ streichen wir aber aus den Köpfen! Die Punkteteilung ist sportlich unfair, aber vier Punkte sind auch etwas, das ist eine gute Ausgangslage“, so der Coach.