Burgenländisches „Patenschaf“ zum Saisonstart

Matthias Achs, seines Zeichens 2 Meter 3 ist seit 20 Jahren Stammgast im Schweizerhaus. Jeden Dienstag, wenn er in seinem Lokal in Gols Ruhetag hat, führt ihn der Weg Richtung Prater. Am ersten Tag ist er prinzipiell der Erste, der das Tor durchschreitet. Mit im Gepäck hatte er gestern ein besonderes Geschenk für Chefin Hanni Kolarik, die ihren „Langen Golser“ jedes Jahr schon erwartet.