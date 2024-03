So bringen Sie Ihren Frühlingsgarten zum Aufblühen

5000 Violen, 1300 Tulpen und 1300 Narzissen – so viele Blumen werden dieser Tage allein in das Beet am Grazer Eisernen Tor gepflanzt. Mit den Namen „Smiling Sun“ oder „Madame Lefeber“ sind sie die Frühlingsboten für die Altstadt. Herbeigeführt werden sie auf großen Rollwägen, auf die bereits ein Team an Stadtgärtner wartet.