Voest unter Druck: Millionen-Abschreibung, Verkauf

Die oben genannten Effekte verursachen bei der voestalpine laut Eigenangaben in Summe einen negativen Einmaleffekt auf das EBITDA in Höhe von etwa 90 Millionen Euro und auf das EBIT in Höhe von etwa 410 Millionen Euro. Deshalb musste das Management die EBITDA-Erwartung für das laufende Geschäftsjahr 2023/24 von in etwa 1,7 Milliarden auf nunmehr 1,6 Milliarden Euro zurückschrauben.