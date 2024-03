Litauen will kritische Exil-Russen besser schützen

Mit Blick auf die an diesem Wochenende anstehende Präsidentenwahl in Russland mahnten Vitkauskas und Landsbergis zur Wachsamkeit. Litauens Außenminister plauderte aus dem Nähkästchen, dass sich die Behörden auf mögliche Provokationen einstellten. „Wir befinden uns in einer sensiblen Region und müssen vorbereitet sein, weil wir bereits in einer anderen Realität leben“, gab Landsbergis zu bedenken.