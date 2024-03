Papst Franziskus (87) denkt gar nicht an Rücktritt

Rücktritt? „Dieses Risiko besteht nicht“

Er habe derzeit jedoch keine ernsthaften Gründe, an einen Verzicht zu denken. „Vielleicht hat jemand im Laufe der Jahre gehofft, dass ich früher oder später, vielleicht nach einem Krankenhausaufenthalt, eine solche Ankündigung (jene des Amtsverzichts, Anm.) machen würde, aber dieses Risiko besteht nicht: Gott sei Dank erfreue ich mich guter Gesundheit, und so Gott will, gibt es noch viele Projekte zu verwirklichen“, sagte Franziskus.