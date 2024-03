Italien liefert Palästinenser nicht an Israel aus

Sie wurden kürzlich in Mittelitalien festgenommen. Israels Justiz beschuldigt den Angeklagten, eine bewaffnete Gruppe aus dem Flüchtlingslager Tulkarem im Westjordanland zu finanzieren. Italiens Justiz erklärte am Montag wiederum, die drei verhafteten Palästinenser hätten eine Zelle gegründet, die mit den Al-Aqsa-Brigaden in Kontakt steht. Dabei handelt es sich ebenfalls um eine bewaffnete Gruppe, die mit der Fatah-Bewegung von Palästinas Präsident Mahmoud Abbas verbunden ist. Sowohl Israel als auch die USA und die EU stufen die Gruppe als Terrororganisation ein.