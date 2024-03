Keine Lagune! Buberlemoos soll Naturdenkmal werden

Das Buberlemoos mit 2,5 Hektar Größe in Pörtschach ist eines der letzten Moore am Wörthersee. Immobilienhaie wollen auf diesem Areal eine pompöse Lagune errichten, die viel Geld in die Kassen spülen würde. Ein Gutachten des Landes sagt aber das Gegenteil aus: Die Gemeinde soll aus dem Biotop ein Naturdenkmal als Heimat für seltene Tiere und Pflanzen errichten.