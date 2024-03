Getötete Straßenkatze „Eros“ bewegt Türkei

Videos in sozialen Netzwerken zeigen zahlreiche Beobachterinnen und Beobachter des Prozesses, die den Täter im Gerichtsgebäude in Sprechchören als Mörder bezeichneten. Auf der Plattform X trendete der Hashtag „Gerechtigkeit für Eros.“ Zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer sprachen zudem Drohungen gegen den Türken aus. Er könne nicht mehr vor die Tür gehen, beklagte er am Mittwoch vor Gericht.



Hier sehen Sie einen Tweet zur getöteten Straßenkatze Eros.