Pädophiler Russe tritt als Held in Schulen auf

Nach Mord beteiligte sich Semjanow an Suche nach „Vermissten“

„Während mein Vater als vermisst galt, lebte Nikita Semjanow ruhig in dem Haus, in dessen Fundament mein Vater vergraben wurde, beteiligte sich sogar an seiner Suche und sprach meiner Familie sein Beileid aus“, erklärte die Ex-Frau Polina Semjanowa auf der Plattform. Ein Jahr später wurde er deshalb verurteilt. Doch für seine pädophilen Taten wurde der Russe offenbar nie belangt. Die unabhängige Nachrichtenplattform „Sibir.Realii“ berichtete nun ausführlich über schreckliche Details.