Radioaktive Ladungen: Strahlenspürer im Einsatz

Im Zivilschutzbereich ist die Exekutive die einzige Behörde, mit der die Landesregierung in Sachen radioaktiver Bedrohungslagen zusammenarbeitet. Wie auch am Dienstag, wo man an der Südautobahn vor allem Lkw und deren Ladungen ins Visier nahm. „Es kommt immer wieder vor, dass radioaktiver Industriemüll oder klinische Abfälle illegal transportiert beziehungsweise entsorgt werden“, so Einsatzleiter Johannes Dullnig zur „Krone“. Und darauf können im strafrechtlichen Ausgang bis zu 10 Jahre Haft drohen.