„Eine Rückkehr zur Austria wäre kein Beinbruch“

Nach fünf Wochen im Hotel samt Airbnb-Aufenthalt durfte er endlich die eigene Wohnung beziehen. „Ich war schon öfter in der Stadt, wohne sehr zentral. In den Restaurants gibt’s viel Pasta und Fisch, aber davon bin ich ja sowieso ein großer Fan“, zwinkert Matthias Braunöder. Den es Ende Jänner von der Austria per Leihe in die Serie B zu Como zog, die Italiener sicherten sich im Sommer eine Kaufoption. Im Land des aktuellen Europameisters stand der Blondschopf aber noch nicht einmal in der Startelf und absolvierte in vier Spielen insgesamt erst 71 Minuten. Zuletzt gab’s gegen Cremonese eine bittere 1:2-Pleite, kam Braunöder zur Pause rein.