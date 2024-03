Bestes Männer-Model der Welt Gastjuror bei Klum

„You are the best male model in the catwalk.“ Mit diesen Worten würdigte Karl Lagerfeld, einer der renommiertesten deutschen Modeschöpfer, das spanische Model Jon Kortajarena. In der fünften Folge von „Germany’s Next Topmodel – by Heidi Klum“ ist der Spanier als Gastjuror an der Seite von Heidi Klum und bereitet die Models für einen außergewöhnlichen Walk vor.