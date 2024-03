Firma muss Abschiebung von Mitarbeiter bezahlen

Nun hat das Verwaltungsgericht in Koblenz entschieden, dass der Kläger für die Kosten der Außerlandesbringung hafte. Der Grund: Aufgrund seines illegalen Aufenthalts wäre die Ausübung der Erwerbstätigkeit des Albaners nicht erlaubt gewesen. In so einem Fall sehe das Aufenthaltsgesetz die Übernahme der Kosten vor, die den Behörden dadurch entstehen.