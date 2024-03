Angie mit Punkte-Debüt, Emily staunte über Karen

Während der Mellauer Jakob Greber seinen Arbeitstag beim Europacup-Slalom in Klaeppen (Sd) per Einfädler nach nur 35 Sekunden beendete, schaffte es der Silbertaler Moritz Zudrell am Montag als 15. in Lauf zwei. Dort kam aber auch für den 18-Jährigen, der Slalom-Silber bei der Junioren-WM geholt hatte, nach einem Fehler im Steilhang das Aus. Besser lief es für die Vorarlberger Damen beim EC-RTL in Aal (Nor).