Drohnen-Video zeigt das Innere der Reaktorruine

Zur Erinnerung: Ein starkes Erdbeben und ein dadurch ausgelöster Tsunami führten 2011 im ungenügend gesicherten AKW Fukushima zur Explosion von vier Reaktoren, in drei von diesen kam es in der Folge zu Kernschmelzen, rund 880 Tonnen Brennstäbe schmolzen durch Reaktordruckbehälter und erstarrte in hochradioaktiven Klumpen. Die eigentlichen Aufräumarbeiten haben bis heute nicht begonnen …