„Für Lkw-Fahrer gibt es nicht einmal Toiletten“

Der Fall sorgt nun auch bei der Gewerkschaft für Empörung: „Wenn Fahrer in ihren Lkw mit Gasflaschen hantieren müssen, um sich Essen zu machen, dann zeigt das die Missstände deutlich auf. Bei den Rastplätzen gibt es kaum Möglichkeiten, sich mit einer warmen Mahlzeit zu versorgen oder mitgenommenes Essen aufzuwärmen. Die Lebensmittel in den Shops und Unterkünften entlang der Hauptverkehrsrouten sind bekanntermaßen viel zu teuer und für die Fahrer kaum leistbar. Oftmals gibt es sogar nicht einmal Toiletten", kritisiert vida-Landesvorsitzender Reinhard Stemmer, seines Zeichens auch Landesvorsitzender des ÖGB. Zudem gebe es in Vorarlberg immer noch viel zu wenige Lkw-Stellplätze - trotz der aktuellen Erweiterungsmaßnahmen in Dornbirn. Mit dem traurigen Ergebnis, dass viele Fahrer fast schon dazu genötigt werden, die gesetzlichen Mindestregelungen bei den Lenk- und Ruhezeiten zu ignorieren.