Anna Gandler landet in Verfolgung auf Platz acht

Gandler lag 1:26,2 zurück, ihre Teamkolleginnen landeten außerhalb der Top 30. „Auf die drei Tage gesehen, habe ich mich heute fast am besten gefühlt. Läuferisch war es gar nicht so hart, wie ich es mir erwartet habe. Beim Schießen habe ich mir heute allerdings sehr schwergetan, denn ich hatte ziemlich viel Bewegung in der Waffe, aber ich weiß ehrlich gesagt noch nicht genau warum“, sagte Gandler. Mit dem achten Platz sei sie „natürlich sehr happy“.