5:0 über Jets - Vancouver Canucks weiter stark

Die Vancouver Canucks sind in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL momentan nicht zu stoppen. Die Mannschaft deklassierte im kanadischen Duell die Winnipeg Jets mit 5:0 und bleibt an der Spitze der Liga. Das Spitzenspiel zwischen dem Leader und dem Drittplatzierten in der Western Conference war eine überraschend klare Angelegenheit. Das Heimteam führte bereits nach dem Startdrittel 3:0. Es war der vierte Sieg der Canucks in Serie.