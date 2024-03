Einbrecher stieg am helllichten Tag in Haus ein

Mehrere Vorstrafen

Exekutivbeamte dirigierten den Ungarn mit gezogener Dienstwaffe aus dem Haus und mussten ihn am Boden fixieren, da er sich der Festnahme widersetzte. Bei ihm wurden Bargeld und mehrere gestohlene Gegenstände gefunden. Der in seinem Heimatland mehrfach einschlägig Vorbestrafte zeigte sich bei der Einvernahme dann doch geständig und wurde in die Justizanstalt Linz eingeliefert.