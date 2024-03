Pinkelnig springt bei Windlotterie auf Rang fünf

In der „Raw Air“-Wertung behielt Qualifikationssiegerin Kvandal die Führung, Pinkelnig ist Vierte. Weiter geht es am Sonntag mit dem zweiten Bewerb in Oslo. Anschließend übersiedeln die Skisprung-Frauen nach Trondheim, bevor zum Abschluss der „Raw Air“ der Flugbakken in Vikersund wartet.