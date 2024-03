„Die Politik ist da trottelhaft vorgegangen“

Am 12. März beginnt die Frühjahrslohnrunde in der Industrie. Es starten die Elektro- und Elektronikindustrie (60.000 Beschäftigte) sowie die Papierindustrie (8000). Am 19. März folgt die Textilindustrie (7500), am 4. April die chemische (50.000) und am 7. Mai die Glasindustrie mit 7000 Beschäftigten.